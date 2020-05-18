Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
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Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

Ankara Halk Ekmek, boş durumda bulunan ve sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini kura ile belirledi.

Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
18.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:10

Ankara Halk Ekmek, boş durumda bulunan ve sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini kura ile belirledi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan ancak sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymadığı için kapatılan ya da çeşitli sebepler nedeniyle boş duran 45 ekmek satış büfesi için kura çekildi.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenen "Ekmek Satış Büfesi Dağıtım Programı" kapsamındaki çekiliş ile, 45 isim noter huzurunda belirlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı yapılan kura çekimi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı yayınlandı.

Pandemi nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuraya dahil edilmezken, çeşitli ilçelerden 467 vatandaşın ismi asil ve yedek olmak üzere çekilişte yer aldı.

Altındağ ve Etimesgut'ta 2'şer, Çubuk, Gölbaşı ve Pursaklar'da 1'er, Keçiören 8, Mamak ve Sincan'da 7'şer, Çankaya'da 5 ve Yenimahalle'de 11 olmak üzere 45 büfenin çekilişi bilgisayar ortamında yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın şeffaf belediyecilik ilkesi anlayışıyla çekilişimizi noter huzurunda otomatik sistemle ve canlı yayında gerçekleştirdik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekilişe hak kazanan vatandaşlarımızı buraya davet edemedik. Kazananlara hayırlı olsun diyoruz. Kura sonrası sözleşme imzalayacak vatandaşlara büfeleri en kısa sürede teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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