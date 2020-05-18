Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
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Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

Ankara Halk Ekmek, boş durumda bulunan ve sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini düzenlediği kura çekilişiyle belirledi.

Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
18.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:00

Ankara Halk Ekmek, boş durumda bulunan ve sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini düzenlediği kura çekilişiyle belirledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleştirilen kura çekimi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan ancak sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymadığı için kapatılan ya da çeşitli sebepler nedeniyle boş duran 45 ekmek satış büfesi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü İhale Salonunda düzenlenen "Ekmek Satış Büfesi Dağıtım Programı" ile 45 isim, noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılan kura çekimi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı.

Pandemi nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuraya dahil edilmezken, çeşitli ilçelerden 467 vatandaşın ismi asil ve yedek olmak üzere çekilişte yer aldı.

Ekmek Satış Büfeleri için; Altındağ 2, Çankaya 5, Çubuk 1, Etimesgut 2, Gölbaşı 1, Keçiören 8, Mamak 7, Pursaklar 1, Sincan 7 ve Yenimahalle 11 olmak üzere ilçelere göre yapılan kura çekilişi bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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