Halk Ekmek Büfeleri Yeni Sahiplerini Buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan 430 ekmek satış büfesinden sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymayan ya da çeşitli sebepler ile kapatılan 15 büfe için kura çekilişi düzenlenerek, yeni sahiplerine teslim edildi.

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman'ın da yer aldığı kura çekiliş törenine katılanlar büyük heyecan yaşadılar.

Ankara'nın farklı ilçelerinde yer alan halk ekmek büfesi için yapılan çekilişe Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Halk Ekmek Gimat Fabrikası'nda düzenlenen çekiliş için 300 kişi başvururken, çekilişi salonda bulunan başvuru sahiplerinin çocukları yaptı.

Çekilişler devam edecek

Hak sahiplerinin mutluluğuna ortak olan Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman da, büfelerin dağıtımı konusunda şu bilgileri verdi:

"Halk Ekmek Fabrikası olarak boşta kalan büfelerimizi göreve geldiğimiz günden itibaren kura çekilişi ile verme yöntemini belirledik. Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatıyla bu uygulamayı seçtik ve devam ettiriyoruz. Daha önce çekilişleri küçük bir salonda yaparken büfe çekilişlerine gösterilen ilginin artması ile konferans salonumuzda yapmaya başladık. Vatandaşların memnun olduğu bu uygulamada başvuranların gözleri önünde kendi isimlerini kendileri yazarak fanusa atıyorlar ve başvuranların arasında bulunan çocuklara çektiriyoruz. Son derece şeffaf ve adaletli bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettirmekte de kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İHA