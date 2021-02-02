Halk Ekmek büfeleri yeni sahiplerine teslim edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 5 Şubat'ta noter huzurunda yapacağı kura çekilişiyle, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan'da toplam 19 büfeyi yeni sahiplerine teslim edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 5 Şubat'ta noter huzurunda yapacağı kura çekilişiyle, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan'da toplam 19 büfeyi yeni sahiplerine teslim edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek Fabrikası çevre ilçelerde de ekmek satış büfelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Kent genelinde 7 satış mağazası, 411 halk ekmek büfesi, 1 glutensiz büfe ve 4 Başkent Market ile hizmet vermeyi sürdüren Halk Ekmek Fabrikası, ilk "Başkent Büfe"yi de Koru Mahallesinde açtı.

Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Haymana, Polatlı, Yenikent, Temelli ve Sincan'da toplam 19 büfe için 5 Şubat Cuma günü saat 14.00'da noter huzurunda kura çekilecek.

Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda elektronik ortamda düzenlenecek çekilişle halk ekmek büfeleri yeni sahiplerine teslim edilecek.

???????ABB TV ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak kura çekilişi için 890 kişi başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe