Halk Eğtim Merkezi'nde üretilen maskeler muhtarlara teslim edildi
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Halk Eğtim Merkezi'nde üretilen maskeler muhtarlara teslim edildi

Söğütlü Halk Eğtim Merkezinde üretilen maskeler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Halk Eğtim Merkezi'nde üretilen maskeler muhtarlara teslim edildi
13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:42

Söğütlü Halk Eğtim Merkezinde üretilen maskeler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Halk Eğtim Merkezi önünde gerçekleştirilen maske dağıtım programında konuşan Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da özellikle maske konusunda sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Halk Eğtim Merkezinin ürettiği maskeleri, mahalle muhtarlarına teslim edip ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldığını ifade eden Çiçekli, "Bugüne kadar 16 bin maske dağıtımı yaptık. Maskelerimizin üretiminde emeği geçen ilçe müdürümüze ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın ve sayın Valimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Çeğen ise muhtarlara verilen maskelerin vatandaşlara dağıtımının yapılacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa, Söğütlü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan, İlçe Mili Eğtim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, İlçe Halk Eğtim Müdürü Mehmet Akkuş ve mahalle muhtarları katıldı.

Ferizli ve Söğütlü'de çocuklar oyun alanlarında

Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar sokakta oynamanın keyfini çıkardı.

Saat 11.00'den itibaren aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti.

Park alanlarında aileleriyle eğlenen çocuklar güzel vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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