Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü

18.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:49
Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü

Ordu'nun Korgan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korgan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Paç'ın 29 Kasım tarihinde yapılan korona virüs testi, pozitif çıktı. 10 gün önce durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Paç, hayatını kaybetti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:49:32. #1.14#
title