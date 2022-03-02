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Halk eğitim müdürleri Samsat'ta bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Halk eğitim müdürleri Samsat'ta bir araya geldi

Adıyaman merkez ve ilçelerinde görevli halk eğitim merkezi müdürleri Samsat ilçesinde bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkez ve ilçelerinde görevli halk eğitim merkezi müdürleri Samsat ilçesinde bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Adıyaman merkez ve ilçe halk eğitim merkezi müdürleri, her ay bir ilçede bir araya gelerek gerçekleştirdikleri toplantıların dördüncüsünü Samsat ilçesinde gerçekleştirdi.

Samsat ilçesindeki kurs ve çalışmaları yerinde inceleyerek fikir alış verişinde bulunan halk eğitim müdürleri daha sonra gündeme ilişkin toplantı düzenledi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, kurslar ve yürüttükleri çalışmaların değerlendirilmesinin, önümüzdeki dönemin planlanmasına ışık tutacağını belirtti.

Tepe, "İl ve ilçe müdürlerini Samsat ilçesinde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendilerinin tecrübe ve deneyimlerinden faydalandık. Yürüttüğümüz çalışmalar ile ilgili olarak onların fikirlerini aldık. Oldukça verimle bir toplantı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan müdürlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Halk eğitim müdürleri Samsat'ta bir araya geldi

Halk eğitim müdürleri Samsat'ta bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Adıyaman, Yerel, Haberler

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