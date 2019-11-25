Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine

25.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:26

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Nazmiye Eker, katıldığı halk eğitim merkezi kurslarında öğrenme isteği ve çalışma azmiyle takdir topluyor.

Bir komşusunun tavsiyesiyle 52 yıl önce, o dönem yaşadığı Tokat'ta halk eğitim merkezinin açtığı dokuma kursuna başlayan Eker, daha sonra Suluova ilçesine yerleşti ve burada da halk eğitim merkezinde el sanatlarıyla ilgili kursları kaçırmadı.

Halk eğitim merkezlerinden çeşitli branşlarda aldığı onlarca sertifikası bulunan, öğrendiği el sanatları ile ev ekonomisine katkıda bulunan Eker, halen iğne oyası, dokuma ve bez bebek yapımı gibi el sanatları kurslarına katılarak hem öğreniyor hem de sınıfta bulunan gençlere tecrübelerini aktarıyor.

İlerleyen yaşına rağmen kurslara büyük bir heyecanla gelen Eker'i, yürüme güçlüğü çektiği için, halk eğitim merkezi görevlileri, evinden alarak kursa getiriyor, kurs bitiminde tekrar evine bırakıyor.

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde canının çok sıkıldığını, kursların kendisi için çok güzel ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Kurslara katılmaktan hiç bıkmadığını ve öğrenme isteğini hiç kaybetmediğini anlatan Eker, "Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz çok iyi, derslerimiz çok neşeli geçiyor. Gençler eğitim almaktan bıkmasın, becerdikleri işi yapsınlar, el sanatlarını devam ettirsinler. Annelerine babalarına saygılı olsunlar. Öğrenmenin yaşı yok, ben iğne oyasını bilmiyordum mesela şimdi, hocamın sayesinde onu öğreniyorum." diye konuştu.

Yeni şeyler öğrenince çok mutlu olduğunu ifade eden Eker, "El işi veya örgü yapmayınca ben duramam. Allah bana ömür verdiği sürece ben buraya geleceğim, eğitim alacağım, yeni şeyler öğreneceğim. Öğretmenlerimiz beni kabul ettiği sürece geleceğim, şu an burada olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"Üreten birinin yaşlı olmadığını düşünüyorum"

Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kutluay Güven ise halk eğitim merkezlerinin "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" vizyonu bulunduğunu anlattı.

Güven, "Nazmiye teyzemiz, el sanatları kurslarına devam eden bir öğrencimiz. Gayretli, sevimli, sürekli öğrenme gayreti içinde olan bir teyzemiz. Yaşı itibarıyla hala üretebiliyor olması takdir edilmesi gereken bir durum. Nazmiye teyzeye yaşlı diyemiyorum çünkü üreten birinin yaşlı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Usta öğretici Nihal Sözen de Eker'in öğrenme isteğini takdir ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Nazmiye teyzemiz çok uzun yıllardır bu kurslara gelen birisi. Çok azimli, çalışkan, genç kursiyerlere örnek oluyor. Etrafındaki insanlara bu kursları tavsiye ediyor, burada gençlere öğütler veriyor. Gayretli ve öğrenmeyi seven bir teyzemiz, biz onu çok seviyoruz."

Kaynak: AA