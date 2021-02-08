Halk Eğitim Merkezinde ilk yardım kursu
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Halk Eğitim Merkezinde ilk yardım kursu

08.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:00
Halk Eğitim Merkezinde ilk yardım kursu

Mardin'in Midyat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde ilk yardım kursu açıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde ilk yardım kursu açıldı.

İlk yardım eğitmeni Kübra Şaşmaz, yaptığı açıklamada, ilk yardım eğitimi almanın önemine değindi.

Bu konuda bilinçli hareket edilerek hayat kurtarıldığını dile getiren Şaşmaz, şunları kaydetti:

"İlk yardım eğitiminin asıl amacı hayati tehlikenin oluştuğu kaza anında, ani rahatsızlanma geçiren hastalarda sağlık görevlileri alana gelene kadarki süreçte hastanın veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemektir. Ayrıca iş güvenliği sertifikası birçok iş yerinde zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda iş alanlarında oluşabilecek kazaların önüne daha fazla geçilebiliyor. Kriz anında veya acil müdahale gerektirecek anlarda daha bilinçli ve eğitimli bir nesil yetiştirmek hedeflenmekte. Bu bilgilerle beklenmedik bir zamanda bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz."

Şaşmaz, kursa ilginin büyük olduğunu aktardı.

Kursa katılan Zühal Bilgiç ise ilk yardımı uygulamalı olarak öğrendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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