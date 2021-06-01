Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Isparta Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Isparta Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi. Millet Kıraathanesi'nde resim, çini, seramik, tezhip ve cam eserlerinin yer aldığı serginin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu tarafından yapıldı.

Birbirinden güzel resimlerin, yoğun sabır isteyen tezhiplerin, maharet isteyen cam eşyaların ve ustalık gerektiren seramik ve çini eserlerinin yer aldığı sergide tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Vali Seymenoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde bir çok branşta 410 kurs açıldı. Koronavirüs salgınında zaman zaman ara verilen kurslara toplam 6 Bin 577 kursiyer katıldı.

Sergi 02 Haziran Çarşamba günü Isparta Valiliği önünde de ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Habermetre