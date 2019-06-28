Halk Eğitim Merkezi'nde unutulunca mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı



SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı. Genç kızlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Yolcu öğlen tatilinde eğitim merkezinde kimsenin olmadığını düşünerek kapıları kilitleyip, çıktı. Binanın ikinci katında kapıların kilitlenmesi sonucu 2 kursiyer mahsur kaldı. Genç kızları almaya gelen aileleri çocuklarının mahsur kaldıklarını öğrenince Tahsin Yolcu'ya telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileler müdüre ulaşamayınca itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri ikinci katta mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, binanın ikinci katındaki pencereye merdivenli araçla ulaşıp, mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Kurtarılan iki öğrenci, ailelerine teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Sakarya