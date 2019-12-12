Halk Eğitim Merkezi müdürleri Pazaryeri'nde buluştu

12.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:54

Bilecik'in Pazaryeri Öğretmenevi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürleri İstişare Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, merkezlerin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ile açılan kurslar değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü İvrendi, yaptığı konuşmada, örgün eğitim dışına çıkmış vatandaşlara eğitim hizmeti sunan Halk Eğitim Merkezlerinin çalışmalarının ülke ve insanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

İvrendi, çalışmaların insanlara büyük katkı sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezlerimiz insanımıza meslek edindirme ve insanımızın mesleki yeterliklerini artırma konusunda önemli katkılar sağlıyor. Toplumun her kesimine ve her yaş grubuna hitap eden Halk Eğitim Merkezlerimiz, Bilecik'imize çok önemli hizmetleri sunuyor. Toplantıya katılan kurum müdürlerimize çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.

Katılımcılar, toplantının ardından grup Kınık Köyündeki çömlekçilik atölyelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA