Halk Eğitim Kursları Öğrencilere Kolaylık Sağlıyor

Şanlıurfa Haliliye Halk Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim kursları devam ediyor.

Şanlıurfa Haliliye Halk Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim kursları devam ediyor. Haliliye Halk Eğitim Müdürü Ömer Haydarlı, gençlerin eğitim kurslarına katılmasını talep ederek, üniversiteye hazırlık kurslarının gençlere fayda sağlayacağını belirtti.

"Gençlerimiz üniversiteye hazırlık kurslarına bekliyoruz"

Haliliye Halk Eğitim Müdürü Ömer Haydarlı, "Haliliye Halk Eğitim Merkezleri olarak üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor. Bütün gençlerimizi üniversiteye hazırlık kurslarına davet ediyorum. Üniversite hayali kurmak isteyen gençlerimiz, bizim kadrolu öğretmenler tarafından verilen klimali sınıflarda devam edilirse eğer gençlerimizin hayalindeki üniversiteye inşallah kavuşmuş olurlar. Gençlerimizin hepsini bekliyoruz. Şanlıurfa'nın bu sıcağında öğrencilerimize klimalı sınıflarda kadrolu öğretmenlerimizin verdiği üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor. Bütün gençlerimizi üniversiteye hazırlık kurslarına bekliyoruz" dedi.

Üniversite hazırlık kursunda eğitim alan Ayşe Çiftçi ise,"Buraya gelme amacım evde imkanım olmadığından dolayı geliyorum. Öğretmenlerimiz çok güzel ders anlatıyor. Üniversiteye hazırlık aşamasındayız. Ben evde de çalışıyorum anlamadığım konuları ise burada öğretmenlerimiz sayesinde anlıyorum" şeklinde konuştu.

Üniversiteye hazırlanan Muhammed Emin İnal ise, üniversiteye hazırlık kursları çalışmaları çok verimli geçtiğini belirtti. - ŞANLIURFA