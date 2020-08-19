Halk Ege Et Kuşadası Sevgi Plajı'nda şube açıyor
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Halk Ege Et Kuşadası Sevgi Plajı'nda şube açıyor

Aydınlıları ve İzmirlileri kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli etin yanı sıra doğal ürünlerle de buluşturmaya devam eden Halk Ege Et, büyümeye devam ediyor.

Halk Ege Et Kuşadası Sevgi Plajı'nda şube açıyor
19.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:39

Aydınlıları ve İzmirlileri kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli etin yanı sıra doğal ürünlerle de buluşturmaya devam eden Halk Ege Et, büyümeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et, Kuşadası Sevgi Plajı'nda yarın açılacak yeni şubesiyle Kuşadası sakinlerine ve tatilini Kuşadası'nda geçirenlere hizmet vermeye başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın geneline yayılmış 13 şubesiyle hizmet veren Halk Ege Et'in yeni açılacak Sevgi Plajı marketinde de Kuşadası sakinlerini kaliteli ürünlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eti. Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek için çıktığımız yolda market sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Halk Ege Et'te vatandaşlarımızı kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli etle buluşturuyoruz. Kuşadası sakinlerini yeni açacak olduğumuz Halk Ege Et şubesine bekliyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli ürünlerle buluştururken yerli üreticimizi de desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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