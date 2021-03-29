Halk Doların Yükselmesi Hakkında Ne Düşünüyor?
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Halk Doların Yükselmesi Hakkında Ne Düşünüyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında haftaya değer kaybı ile başladı.

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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında haftaya değer kaybı ile başladı. Peki, halk Ağbal'ın görevden alınması ve doların yükselmesine nasıl bakıyor? VOA Türkçe, İstanbullular'ın konu hakkındaki görüşlerini aldı

Halk Doların Yükselmesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Kaynak: DailyMotion.com

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