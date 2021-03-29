Halk Doların Yükselmesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında haftaya değer kaybı ile başladı.

Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında haftaya değer kaybı ile başladı. Peki, halk Ağbal'ın görevden alınması ve doların yükselmesine nasıl bakıyor? VOA Türkçe, İstanbullular'ın konu hakkındaki görüşlerini aldı

Kaynak: DailyMotion.com