Halk Doların Yükselmesi Hakkında Ne Düşünüyor?

Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında haftaya değer kaybı ile başladı.
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum
Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı görevden almasının ardından Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında haftaya değer kaybı ile başladı. Peki, halk Ağbal'ın görevden alınması ve doların yükselmesine nasıl bakıyor? VOA Türkçe, İstanbullular'ın konu hakkındaki görüşlerini aldı
Kaynak: DailyMotion.com