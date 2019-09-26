Halk Dansları Topluluğunda kayıt heyecanı

26.09.2019 15:32

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğuna ücretsiz olarak yapılan kayıt işlemleri 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek.



2015 yılından bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sahnelediği gösterilerle büyük beğeni toplayan Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda yeni kayıt heyecanı yaşanıyor. Ücretsiz olarak 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde yapılan kayıt işlemleri, 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise topluluk çalışmalarına 5 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA