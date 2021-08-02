Halk Dansları geleceğe nefes oluyor
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Halk Dansları geleceğe nefes oluyor

Halk Dansları geleceğe nefes oluyor
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02 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİHalk Dansları geleceğe nefes oluyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde bu yıl ilkini düzenlediği Halk Dansları Şöleni 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

02 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Halk Dansları geleceğe nefes oluyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde bu yıl ilkini düzenlediği Halk Dansları Şöleni 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Etkinliğin sponsor ve bilet gelirleri TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' fidan kampanyasına bağışlanacak.

Bursa'daki halk dansları toplulukları ülkemizin canını yakan orman yangınlarına nefes olması amacıyla 4-6 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda bir araya geliyor. Geleneksel kültürel değerlerin unutulmasını önlemek ve gelecek nesillere sevdirilerek aktarılması amacıyla Bursa'daki halk dansları toplulukları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte 'Geleceğe Nefes' için bir araya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde düzenlenen Halk Dansları Şöleni'ni ülkemizin derinden sarsan orman yangınlarına destek olması amacıyla düzenleneceğini söyledi. Başkan Aktaş, gelişen iletişim imkanları çerçevesinde küçülen dünyamızda sanayileşme ile birlikte arka planlara itilen geleneksel kültürel değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında Bursa'daki halk dansları topluluklarının gücünü ortaya çıkartmayı planladıklarını belirtti.

"Halk dansları ülkemize fidan olacak"

Bursa'nın her yerden göç alan bir şehir olmasından dolayı kültürel zenginliğine dikkat çeken Aktaş, "Bursa'nın bu zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Yaşadığımız toprakların bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan halk dansları da bu zenginliğin bir parçası. Bu kültürel zenginliğin gelecek nesillerin sahipleneceği bir şekilde yaşatılması amacıyla Bursa'daki halk dansları topluluklarını 4-6 Ağustos tarihleri arasında Bursalılarla buluşturuyoruz. Katılımlarıyla halk dansları zenginliğine tanık olacak hemşehrilerimiz, ayrıca ülkemizin canını yakan orman yangınlarında yok olan alanların yeşillenmesine de katkıda bulunacaklar" dedi.

"Sponsor gelirleri de fidan olacak"

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da, bilet gelirlerinin yanı sıra etkinliğin sponsor gelirlerinin de T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' fidan kampanyasına bağışlanacağını dile getirdi.

Bu arada etkinlik biletleri Bursa Kültür A. Ş. 'nin www. bursakultur. com adresli internet sitesinden temin edilebilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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