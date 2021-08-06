Halk dansları ekiplerinden duygulandıran destek

06 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİHalk dansları ekiplerinden duygulandıran destekBursa'da ilk defa düzenlenen Halk Dansları Şöleni 6 Ağustos Cuma günü kapanış gösterileriyle sona eriyor.

06 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Halk dansları ekiplerinden duygulandıran destek

Bursa'da ilk defa düzenlenen Halk Dansları Şöleni 6 Ağustos Cuma günü kapanış gösterileriyle sona eriyor. Halk dansları topluluklarının ülkemizin yüreğini yakan orman yangınlarına nefes olması amacıyla bir araya geldiği etkinlikte folklorcu gençler harçlıklarını fidan kampanyasına bağışladı. BKSTV Başkanı Özer Matlı, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu başta olmak üzere harçlıklarını fidan bağışına veren gençleri tebrik etti. BURSA - Bursa'nın kültürel zenginliği halk dansları topluluklarının bir araya geldiği şölen, bu akşam Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki final gösterileriyle sona eriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğinde gerçekleştirilen Halk Dansları Şöleni, folklorik görselliğin yanı sıra anlamlı desteklere de sahne oldu. Şölenin 2. gününde Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan, Kestel Belediyesi, Orhangazi BAL-GÖÇ, Osmangazi Belediyesi halk dansları toplulukları ile PRUSA Sanat Gençlik Spor Kulübü sahne aldı. Ekiplerin yöresel halk oyunlarını sergiledikleri gösteriler, büyük beğeni topladı. Gösterileriyle büyük alkış alan halk dansları topluluklarındaki gençler, harçlıklarını ülkemizin yüreğini yakan orman yangınlarına nefes olması amacıyla fidan kampanyasına bağışladı.

BKSTV Başkanı Özer Matlı, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu başta olmak üzere harçlıklarını fidan bağışına veren gençleri tebrik etti. Bursalıları bu akşam yapılacak final gösterilerine katılarak 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek olmaya çağıran Matlı, ekiplere katılım belgelerini BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ile birlikte verdi. Şölen 6 Ağustos Cuma günü saat 21. 30'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki kapanış gösterileriyle sona erecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre