Halk bandosundan 'bizim çocuklar'a marşlı klipli destek: "Bizim Çocuklar"

Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol takımımız için Çorlu Halk Bandosu tarafından özel olarak marş bestelendi.

Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol takımımız için Çorlu Halk Bandosu tarafından özel olarak marş bestelendi. Milli takım için yapılan marşlı destek kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni kazandı.

Marşın hazırlanma sürecini aktaran Çorlu Bandosu şefi ve solisti Umut Kaplan, "Yaklaşık bir ay evvel arkadaşlarımızla önümüzdeki projeleri değerlendirirken Euro 2020'nin yaklaştığını ve bununla ilgili çalışabileceğimizi ortaya koyduk. Daha sonra 15 gün kadar söz yazımı sürdü. Sözünü orkestramızda yer alan Doğuş Kop ve Ömer İşler yazdılar. Düzenleme ve aranjesini Burakcan Güneren arkadaşımız yaptı. Daha sonra çalışmalar oldu, söyledik ve şarkımız bittikten sonra da kliplendirmek istedik ve klibimizi çektik. Bunu da ülkemizle paylaşmak istedik. Bugün ilk açılış maçını oynayacak olan milli takımımızın final maçını da oynamasını dileyerek milli takıma başarılar diliyorum" dedi.

Şarkıda Çorlu Kent Orkestrası ve bandosunda flütist olarak görev yapan Ayça Özenbaş da "Euro 2020 için A Milli Takımımıza destek amaçlı böyle bir projeyi değerlendirdik kendi aramızda ne yapabiliriz diye düşündükten sonra kendi alanımızda giderek milli takımımıza beste yapmaya karar verdik. Ardından da çalışmalarımız sonucunda ortaya 'Bizim Çocuklar' adlı parçamız çıktı. Parçamızı tüm Türkiye ile de paylaşmaya karar verdik" dedi.

Bando ve orkestra üyelerinin milli takım formaları giyerek çektikleri klipte Çorlu'nun Atatürk Meydanı ile Atatürk Evi ve Çorlu Şehir Stadyumu gibi mekanları da kullanıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı