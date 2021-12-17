Halk Asgari Ücret Artışını Nasıl Karşıladı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranını 4.250 TL olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranını 4.250 TL olarak açıkladı. Peki döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonla mücadele eden Türk halkı, asgari ücrete yapılan son zamla ilgili neler söyledi? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza...
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri