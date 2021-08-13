Halit Ziya Bulvarı trafiğe açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesindeki aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Halit Ziya Bulvarı'nda başlattığı çalışmalar tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesindeki aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla Halit Ziya Bulvarı'nda başlattığı çalışmalar tamamlandı. Bulvar, dün akşam saatinde asfaltlama çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmaları tamamladı. Bulvar, asfaltlama çalışmalarının ardından dün (12 Ağustos Perşembe) akşam saatinde trafiğe açıldı.

Neler yapıldı?

Ekipler Halit Ziya Bulvarı'nda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yeniledi. Yolu trafiğe açmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler beton imalatının ardından asfaltlama çalışmalarını bitirdi. Tretuvar imalatları ise ay sonunda tamamlanacak.

Tarihi eserler nedeniyle gecikti

300 yıllık Çakı Hanı Bedesteni'nin kalıntılarının bulunması nedeniyle İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Müze Müdürlüğü'nün denetiminde yürütülen ve trafiğe açılması geciken bulvarda İzmir Müze Müdürlüğü arkeologları, bedestene ait tüm verileri toplayarak bedestenin rölevesini çıkardı. Kalıntılar eski yerine yerleştirilerek üstü kapatıldı.

Kaynak: Habermetre