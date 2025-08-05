Halit Yukay öldü mü, bulundu mu? Halit Yukay nerede?

Halit Yukay öldü mü, bulundu mu? Halit Yukay nerede?
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Yalova'dan Yunanistan'a gitmek amacıyla denize açılan ünlü iş insanı Halit Yukay'dan haber alınamıyor. Peki,Halit Yukay öldü mü, bulundu mu? Halit Yukay nerede?

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Yukay'ın kullandığı Graywolf adlı tekne, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık bir şekilde tespit edildi. Halit Yukay öldü mü, bulundu mu? Halit Yukay nerede?

KAYBOLAN İŞ İNSANI HALİT YUKAY'DAN HABER ALINAMIYOR

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek amacıyla denize açılan ünlü iş insanı Halit Yukay'dan haber alınamıyor. Mazu Yachts firmasının sahibi olan Yukay'ın kullandığı Graywolf adlı tekne, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık bir şekilde tespit edildi.

GRAYWOLF TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Yunanistan'a gitmek üzere Yalova'dan ayrılan Halit Yukay'ın Graywolf isimli teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Marmara Adası yakınlarında ağır hasarlı ve batmak üzereyken bulundu. Teknedeki izlere rağmen Yukay'a ulaşılamadı. Olayın ardından yetkililer arama ve kurtarma operasyonu başlattı. Denize açıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuna yansıdı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın denize açılmasının ardından kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Ekipler, başlattıkları kapsamlı arama çalışmaları sonucunda tekneyi parçalanmış şekilde buldu. Ancak Yukay'a ulaşılamaması üzerine denizde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Halit Yuka'ınakıbeti hakkında henüz net ilgi bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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