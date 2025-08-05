Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Mikonos'a doğru denize açıldı. Uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.Halit Yukay kimdir, Halit Yukay ne iş yapıyor?

ÜNLÜ İŞ İNSANI HALİT YUKAY'DAN HÂLÂ HABER YOK

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na doğru yola çıkan Mazu Yachts'ın sahibi ünlü iş insanı Halit Yukay'a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ikiye bölünmüş halde bulundu. Bölgede sürdürülen yoğun arama çalışmalarına rağmen Yukay'a dair herhangi bir iz henüz elde edilemedi.

YAT MARMARA ADASI AÇIKLARINDA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Mikonos'a doğru denize açıldı. Uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bunun ardından başlayan çalışmalar sonucu Yukay'a ait lüks yat, Marmara Adası açıklarında ağır hasarlı şekilde bulundu. Yatın gövdesinin ikiye ayrıldığı ve su üzerinde sürüklendiği öğrenildi.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER EDİLDİ

43 yaşındaki Halit Yukay'a ulaşmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama-kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, güvenlik kameralarına yansıyan denize açılma anları da kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Yukay'a dair henüz somut bir bulguya ulaşılamadı.

HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, yalnızca iş dünyasında değil, denizcilik sektöründe de dikkat çeken bir isimdi. Çocukluk hayalini gerçekleştirme arzusuyla çıktığı yolda Mazu Yachts markasını kurarak yat üretiminde fark yarattı. Volvo Penta ile gerçekleştirdiği röportajlarda, bu tutkuyu "Hayalim tekneler üretmekti. Şimdi o hayalin içindeyim." sözleriyle dile getirmişti.

Mazu Yachts çatısı altında hayata geçirdiği yatlar; teknik donanımları, tasarım estetiği ve kalite standartlarıyla yerli ve yabancı pazarda büyük ilgi görüyordu. Türkiye'de birçok ünlü ismin tercihi olan bu yatlar, uluslararası platformlarda da ödüllere aday gösterilmişti.