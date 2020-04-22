Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj - Haberler
İşçi, Güncel

Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj

1971 yılında faaliyetlerine başlayan ve pulluk başta olmak üzere yılda ortalama 30 bin tarım aleti üreten Ünlü Ziraat Ürünleri şirket sahibi Halit Ünlü'den işçilerine iş güvencesi. İş adamı Ünlü, "Hiç bir şekilde işçi çıkarmadık çıkarmayacağız da.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj

1971 yılında faaliyetlerine başlayan ve pulluk başta olmak üzere yılda ortalama 30 bin tarım aleti üreten Ünlü Ziraat Ürünleri şirket sahibi Halit Ünlü'den işçilerine iş güvencesi. İş adamı Ünlü, "Hiç bir şekilde işçi çıkarmadık çıkarmayacağız da. İşçinin bize bizim işçiye bugünler için ihtiyacımız var. İşçilerimize sahip çıkmazsak iyi zamanlarda da bizimle çalışacak hiç kimseyi bulamayız" dedi.

Türkiye tarım aletleri pazarının yüzde 65'ine sahip olan Ünlü Ziraat'in kurucusu ve tarım sektörü duayeni Halit Ünlü, bu zorlu dönemde çiftçiye destek vermenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Ünlü Grup Yönetimi Kurulu Başkanı Halit Ünlü, "Biz çalışmazsak insanlar aç kalır, bu nedenle durmak yok. Hiç bir şekilde işçi çıkarmadık çıkarmayacağız da. Elbette fabrikamızda sağlık açısından pek çok önlemler aldık ve şimdilik vardiyamızı ikiye böldük. Bir kısım bir hafta diğer kısım öbür hafta çalışacak şekilde üretime devam ediyoruz" dedi.

Yeni yıl ile birlikte yapmayı planladıkları zamdan da vazgeçtiklerini söyleyen Ünlü, "Çiftçimizi desteklemek zorundayız, biz tarım sektörünün ileri gelenleri olarak virüsün etkilerine karşı direnmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorlu günlerde de çiftçimizin ve devletimizin yanındayız. Özellikle üst limit olarak belirlenen 65 yaş sokağa çıkma yasağının sebeplerini anlasam da sonuçlarının hepimiz için acı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ve benim gibi hala işinin başında pek çok üst düzey yönetici bulunmakta. Bizler evimizde kalır, üretimde olmazsak ekonomi durur. Bu nedenle bana kalırsa sokağa çıkma yasağı üretimde olmayanlar, çalışmayanlar için olmalı, ya da bu şekilde bile olsa belki çalışanlar için ayrı bir izin kartı çıkarılmalı. Çünkü 30 yaşında olup çalışmayıp öylesine sokaklarda dolaşan insanları da görüyoruz" diye konuştu.

Korona virüs ve karantina sürecinden kurtulmanın tek yolunun sıkı önlemler alarak çalışmaktan geçtiğini söyleyen Halit Ünlü, "İnanıyorum ki Türkiye çok az bir etkilenme ile bunu atlatacaktır. Bunun da tek yolu çalışmaya devam etmektir. Elbette çok sıkı önlemler alarak çalışmayı kastediyorum. Bizim fabrikalarımızda şuan çok üst düzey bir kontrol var. Tüm çalışanlarımızın ateşi giriş ve çıkışlarda ölçülüyor, şirket hekimlerimiz tarafından gün içerisinde sık sık muayeneler yapılıyor, herhangi kötü bir hissi varsa derhal hastaneye götürülüyor veya istirahata gönderiliyor. Şuana kadar bu nedenle iyi gidiyoruz" dedi.

Bu dönemde çiftçiye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Halit Ünlü, "İçinde bulunduğumuz günlerde normal şartlarda çok yoğun ihracatımızın olması gereken dönemlerdi. Oysa epey durmuş durumda. Biz bu tip ihtimallere karşı tüm iş dünyasındaki iyi yöneticilerin yapması gerektiği gibi, tedbirlerimizi önceden almıştık. Biliyoruz ki işçilerimize bu dönemde bizler bakıp sahip çıkmazsak iyi zamanlarda da bizimle çalışacak hiç kimseyi bulamayız. Şu dönemde çiftçiyi de hala üretimde tutabilmek adına ekstra çaba sarf ediyoruz. Bu sadece bizim değil devletin, tüm sanayi kuruluşlarını da vermesi gereken bir çabadır. Özellikle devletimiz bundan sonra çiftçiye daha çok destek vermesi gerektiğini anlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu zor günler gösterdi ki insan yemek yemezse yaşayamaz ve bu halkanın birinci basamağı çiftçidir. Şuanda bizim de çalışamayan başka fabrikalardan dolayı biraz hammadde açısından sıkıntımız var. Eğer bu süreç çok uzun sürerse ciddi kriz yaşanabilir. Bu nedenle fazla uzun sürmeden sonuçlanmasını umuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi 'gizemli hastalık' yüzünden öldü
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Halil Sezai Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Halit Ünlü'den işçilerine anlamlı mesaj - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:46:59. #1.15#
title