Halit Tomakin kimdir? AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin hayatı ve biyografisi

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Siyaset gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Halit Tomakin merak konusu oldu. İşte Halit Tomakin hakkında merak edilen Halit Tomakin kimdir, Halit Tomakin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HALİT TOMAKİN KİMDİR?

1965 Yılında Ordu'da doğdu, İlk, orta ve Lise Tahsilini Ordu'da tamamladı. Eğitim Fakültesini bitirdi. 14 yıl Öğretmenlik ve idarecilik yaptı. kendi isteği ile öğretmenlikten istifa ederek , ticarete atıldı. Halen Ordu/Altınordu İlçesinde İnşaat-İmalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

2002 yılında AK PARTİ kuruluşunda Merkez İlçe Teşkilatında görev aldı sırası ile Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2004 yılında Merkez İlçe Başkanı oldu. 2008 yılına kadar görevini devam ettirdi. 2009 yılında Ordu İl Belediye Meclis üyesi seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Halit Tomakin İngilizce bilmektedir.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, tek aday olduğu 7. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkan seçildi.