Halit Tomakin: "Fındık fiyatı üreticiyi sevindirdi, CHP ve SP'yi üzdü"
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Halit Tomakin: "Fındık fiyatı üreticiyi sevindirdi, CHP ve SP'yi üzdü"

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda bu yıl çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Halit Tomakin:
30.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:05

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda bu yıl çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Başkan Tomakin, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hasat öncesi fındık fiyatını açıklaması ve fiyatın da çiftçinin beklentisinin üzerinde olması bizlere çifte bayramı yaşattı. Bir kez daha 18 yıldır çiftçisini, milletini yalnız bırakmayan sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fındık üreticileri adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Fiyatı eleştiren kesimlere de tepki gösteren Tomakin, "Gerçi mahallenin şımarık çocukları gibi hükümet fındık fiyatını 20 liranın altında verecek beklentisi içerisinde olan, ellerini ovuşturup mahalleyi karıştırmak isteyen şımarık çocuklara buradan ekmek çıkmadı. Fındık fiyatı açıklanınca sesleri solukları kesildi. CHP ve küçücük payandası SP'li kardeşlerimize bayram arifesinde bir şey demiyor, onları Ordulu fındık üreticilerimize havale ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Tomakin, son olarak, "Ordulu hemşehrilerimizin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlarken, ilimize, İslam alemine, dünya insanlığına hayırlar getirmesini diler, her günümüzün bayram havasında geçmesi niyaz ederim" ifadelerini aktardı. - ORDU

Kaynak: İHA

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