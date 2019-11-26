Halit Tomakin: "Asıl delege Ordu halkıdır"

26.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:02

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, gelecek yıl yapılacak kongrede il başkanlığına aday olmak isteyenlere çağrıda bulunarak, "Arkadaşlarımız içinde bir yerlere talip olmak isteyen varsa sevgiyi ve düşüncelerini öne çıkararak, partimizle alakalı yapacaklarını öne çıkararak siyaset yapsın ve talip olsun" dedi.



Kongre takvimi kapsamında delege seçimlerinin başlayacağına dikkat çeken AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 2001 yılında 'Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak' manifestosuyla yola çıkan AK Parti'nin kuruluşunun 18., iktidara gelişinin 17. yılında hız kesmeden ülke ve millete hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.



Parti olarak 3 Kasım 2002 ruhunu kaybetmeden yola devam ettiklerini vurgulayan Tomakin, gelecek yıl yapılacak 7. İl Kongresi öncesi açıklamalarda bulundu. Tomakin, "İl Başkanı olduğum günlerde en çok şu tanımlamaları duydum. Şu'cu bu'cu o'cu. Allah'a şükür bir yılda bunları bitirdik. Artık su'cu, bu'cu, o'cu, şuydu buydu yok. Sadece Cumhurbaşkanımız ve AK Parti var. Eğer arkadaşlarımız arasında, şahsımda dahil olmak üzere bir yerlere talip olmak isteyen varsa sevgiyi ve düşüncelerini öne çıkararak, partimizle alakalı yapacaklarını öne çıkararak siyaset yapsın ve talip olsun" diye konuştu.



Her ne kadar delege seçimleri başlayacak olsa da en önemli unsurun Ordulunun görüşü olduğuna dikkat çeken Tomakin, "AK Parti Ordu'da aslında kongresini 31 Mart'ta yapmıştır. Delege de Ordu halkıdır. Ordu, 31 Mart seçimlerinde hem en çok Belediye kazanan hem de en çok oy alan iller içerisinde ilk 10 içerisindedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgiyi büyütmeye geldi ve gerçekten sevgiyi büyüttük. Daha da büyüteceğimize inanıyoruz. Bundan sonra da kafamızın arkasında başka en küçük olumsuz bir düşünce olmadan sevgiyi öne çıkartmaya ve büyütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA