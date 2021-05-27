Halit Özkaya Kütüphanesi yapımına başlandı
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Halit Özkaya Kütüphanesi yapımına başlandı

Halit Özkaya Kütüphanesi yapımına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi'nin yapımına başlandığını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi'nin yapımına başlandığını söyledi. Özdoğan, yapımına başlanılan kütüphanenin son derece modern ve konforlu bir mekan olacağını belirtti.

Temelleri eşilen alanda birim amirleri ile birlikte incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar'a yeni bir hizmetin daha sunulmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti. Merhum İşadamı Halit Özkaya adına yaptırılan kütüphanenin yaklaşık 5 Milyon TL'ye mal olacağını hatırlatan Başkan Özdoğan kütüphanenin yaz bitmeden tamamlanacağını söyleyerek, "Hacılar'ımıza yeni bir şantiye eklemiş bulunuyoruz. Özkaya ailesinin kıymetli evlatları, kardeşi ve kıymetli eşinin işbirliği ile Halit Özkaya Kütüphanesi'ni inşa ediyoruz. Burası yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana son derece modern ve son derece konforlu çalışma alanlarının bulunduğu öğrencilerimizin gerek toplu, gerekse bireysel olarak çalışabilecekleri bir kütüphane olacak. Yapılan çalışmamızla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde temel atma aşamasına gelinecek ve yaz bitmeden ilçemize bir güzellik daha kazandırmış olacağız.

Başkan Özdoğan, bir taraftan 15 Temmuz Şehitler Parkı bir taraftan Halit Özkaya Kütüphanesi bir taraftan da var olan Kadın ve Gençlik Merkezi ile 30 bin metrekarelik alanın devamındaki sosyal alanlarında artırıldığını söyledi. Özdoğan, hizmetlerin Hacılar halkının yaşam kalitesine katkı vereceğinin altını çizerek yapılan eserin Hacılar ve Kayseri halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Halit Özkaya Kütüphanesi yapımına başlandı
Halit Özkaya Kütüphanesi yapımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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