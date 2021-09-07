Son dakika haberleri! Halit Gülbakanoğlu: "İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur"
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Son dakika haberleri! Halit Gülbakanoğlu: "İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Fenerbahçe ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu, "Fenerbahçe gibi bir camiayla 10 yıllık süregelen bir sponsorluğumuzu hala devam ettiriyor olabilmek bizim için çok keyifli. İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur" dedi.

Fenerbahçe ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu, "Fenerbahçe gibi bir camiayla 10 yıllık süregelen bir sponsorluğumuzu hala devam ettiriyor olabilmek bizim için çok keyifli. İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur" dedi.

Fenerbahçe ile online bahis sektörü markası Nesine.com arasında futbol A takımı forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı. Resmi imzaların atılmasının ardından Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gülbakanoğlu, "Nesine.com olarak spordan bir kazancımız var. O yüzden bunu spora vermek istiyoruz. Sadece böyle dev camialara değil, gençlere de destek olmak istiyoruz. Hep bütün arzumuz bu. Tabii Fenerbahçe gibi bir camiayla 10 yıllık süregelen bir sponsorluğumuzu hala devam ettiriyor olabilmek de bizim için çok keyifli. İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Halit Gülbakanoğlu: 'İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur'
Son dakika haberleri! Halit Gülbakanoğlu: 'İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur'
Son dakika haberleri! Halit Gülbakanoğlu: 'İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur'
Son dakika haberleri! Halit Gülbakanoğlu: 'İnşallah iki taraf için de güzel bir yıl olur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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