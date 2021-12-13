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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, bisiklet yatırımları için 6 milyon lira kredi kullanılmasına ilişkin Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, bisiklet yatırımları için 6 milyon lira kredi kullanılmasına ilişkin Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında, 86 ana ve 6 ek gündem maddesi olmak üzere 95 madde oylamaya sunuldu.

Kıbrıs'ın Girne ve Güzelyurt ilçeleri ile "Kardeş Şehir" olunmasını içeren protokol meclisten geçirilirken, şehrin "Sağlıklı Kentler Birliği"ne üye olmasını içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kente yapılacak bisiklet yatırımları için konuşan Başkan Yüce, "Bisiklet şehri Sakarya'ya yeni bisiklet yolları inşa edeceğiz. Bu noktada 6 milyon liralık yeni kaynak oluşturmak için meclis üyelerimizden yetkiyi aldık." ifadesini kullandı.

Halit Evin'in ismi caddeye verildi

Sakarya'ya birçok hayır yapan merhum iş adamı Halit Evin'in isminin caddeye verilmesini kapsayan karar da meclis toplantısında kabul edildi.

Kararın kabulüyle Serdivan İstiklal Mahallesi'nde yer alan Sanayi Caddesi'nin ismi, Halit Evin Caddesi olarak değiştirildi.

Evin için alınan bu karardan gurur duyduklarını belirten Yüce, "Ağabeyimiz, eğitimde, sağlıkta ve birçok alanda sadaka-i cariye ile sevabı ırmak gibi akmaya devam eden hayırlar yaptı şehrimize. Biz de bir vefa örneği olarak kendisinin ismini caddemize verdik." ifadesini kullandı.

BELPAŞ, çikolata üretimine başladı

Sakarya'da BELPAŞ bünyesinde "Nehir" ismiyle çikolata üretimine başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, vatandaşları uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaştırma hedefiyle yeni ürünün üretimine başladıklarını belirterek, "BELPAŞ bünyesinde kurduğumuz imalathanede çikolata üretimini gerçekleştiriyoruz. 'Nehrin Çocukları'ndan esinlenerek çikolatalarımızın satışını 'Nehir' markasıyla yapacağız. Zengin aromalı kakao çekirdeklerinden en iyi hammaddeyle ürettiğimiz çikolatalar, uygun fiyatı ve kalitesiyle en kısa zamanda satış ofislerimizde ve raflarda yerini alacak." bilgisini paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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