Halit Ergenç'in büyük üzüntüsü
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Halit Ergenç'in büyük üzüntüsü

Halit Ergenç'in büyük üzüntüsü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Levent'te bulunan menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Ergenç, yurdun çeşitli bölgelerinde süren orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ergenç, ekranlara dönecek mi? İşte detaylar...

"Ekranlara dönecekmisiniz?" sorusuna cevap veren Ergenç, "Belli başlı işleri görüştük ama şimdilik net bir proje yok" dedi.

"DOKUNSANIZ AĞLAYACAĞIZ"

Hamile olan eşi Bergüzar Korel hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür. Eşimin hamileliği güzel bir şekilde ilerliyor. Ama yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlacak durumdayız. Umuyorum kısa sürede kontrol altına alınır" ifadelerini kullandı.

Halit Ergenç'in büyük üzüntüsü
Halit Ergenç'in büyük üzüntüsü

Kaynak: Snob Magazin

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