Halit Ayar'ın katilleri tutuklandı

Halit Ayar'ın katilleri tutuklandı

23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

09.09.2019 15:35
Halit Ayar'ın katilleri tutuklandı

23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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