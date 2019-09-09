Halit ayar'ın katil zanlısı emra yaşar'ın annesi konuştu

09.09.2019 17:45

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar konuştu. Yaşar, "Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin." dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gecesi, Halit Ayar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelilerden Emra Yaşar'ın annesi Aynur Yaşar, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.





"OĞLUM PAZARTESİ CEZAEVİNE TESLİM OLACAKTI"

Emra Yaşarın annesi Aynur Yaşar, "İki üç gündür mahvolduk. Hem ölen çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah o aileye yardım etsin. Sabırlar versin. Tabii ki, üzülüyoruz. Oğlum Pazartesi cezaevine teslim olacaktı. Gece eve geldi ama benim haberim yoktu. Üzerinde kan lekesi görmedim. Bugün televizyonda gördüm, görüntüler etrafında dönüyordu, kendinde değildi. Arkadaşları kandırdılar, bir şey içirdiler" dedi.





"PİŞMANDI, BENİ GÖRDÜ BALKONDAN ATLAYACAKTI"

Yaşar, "Gece geldi kalktık kapıyı açtık. Hatta 'oğlum sen Pazartesi gidiyorsun, neden böyle yapıyorsun' dedik. Eskiden ufak tefek hataları olurdu ama efendi bir çocuktu. Yanındaki Erhan kandırdı. Ona ne içirdi bilmiyorum. Kahrolduk, perişan olduk. O çocuğun ailesine de Allah sabırlar versin. Gece çıkmadı evden, sabah kalktığında rengi sapsarıydı. 'Ne oldu' diye sordum 'gideceğim diye üzülüyorum' dedi. Bana söylemedi. Polisler geldi ama çocuk burada değildi. Yakınlarda kardeşi oturuyor onun evine gitti. Sonra ben de yanına gittim. Ne olduğunu sordum 'Anne ben de bilmiyorum, ne oldu. Pişmandı, beni gördü balkondan atlayacaktı. 'Anne ben karıncayı bile incitmeyecek bir insanım, sen beni tanımıyor musun?' dedi. Ağladı. Baktım balkondan atlayacaktı, ben tuttum. Biz polis geldiği gün öğrendik. Önce 'Volkan' dediler diğer oğlum zannettim. Sonra Emra olduğunu söylediler. Cinayet olduğunu önce söylemediler. Yaralı olduğunu söylediler. Erhan var Yedikule'de o kandırdı o, oğlumu. Nasıl içimizi böyle parçaladı" diye konuştu.

Kaynak: DHA