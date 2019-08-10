Halisdemir'e bayram ziyareti

10.08.2019 13:53

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı. Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Aileler çocuklarına şehit

Halisdemir'in kahramanlık hikayesini anlattı

Antalya'dan ziyarete Mevlüt Erdal, "Allah'ın izniyle Ömer Halisdemirler bitmez, zaten Ömer Halisdemirler bitti mi ülkemizde bitti demektir. Asker olarak doğduk ve asker olarak da vatanımızı milletimizi sonuna kadar savunacağız. Allah'ım Fethi Sekin, Ömer Halisdemir gibilere uzun ömür versin" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA