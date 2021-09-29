Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir? - Haberler
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Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

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Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

Halis Serbest kimdir? sorusu "Acıların Kadını" lakaplı Bergen'in sinema filminin gündeme gelmesinin ardından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

Acıların Kadını Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest yakında çıkması beklenen ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmiyle birlikte gündeme gelmeye başladı. Serbest, Bergen'in yüzüne önce kezzap atarak yaralamış, ardından 1989 yılında tabancayla vurarak öldürmüştü. Bunun yanı sıra 4 çocuğa da cinsel istismar iddiasıyla yakalandı ve tutuklandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HALİS SERBEST KİMDİR?

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken "Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz." demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir.

Ancak ilerleyen dönemlerde bu duruma alışamayan Bergen, sahnelere dönmek ve Serbest'ten ayrılmak istemiştir.

Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

BERGEN GÖZÜNÜ NASIL KAYBETTİ?

Bir süre sahnelere ara veren ancak geri döndükten sonra 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılmıştır. Sahnede eşi tarafından yüzüne kezzap attırılan Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetmiştir.

Vücudunun büyük bir kısmı da zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazanmıştır.

Bu olayın ardından Halis Serbest iki yıl firari olarak yaşamış, yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

1989'da tekrar sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü.

Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

HALİS SERBEST NE CEZA ALDI?

Bergen'in ölümüne neden olan Halis Serbest, Almanya'da yakalandı ve tutuklandı. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya'da mahkûmiyet süresi gibi "hafifletici sebeplerle" 7 aylık bir mahkûmiyetin ardından serbest bırakıldı.

Halis Serbest kimdir? Halis Serbest ne iş yapar? Halis Serbest kaç yaşında, nerelidir?

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