Halis Serbest kimdir? Bergen'in ölümüne sebep olan eşi hakkında bilgiler

Şarkıcı Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Şarkıcı Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Adana'da yaşamına devam eden Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

HALİS SERBEST BERGEN İLE NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirir.

Kaynak: Hürriyet