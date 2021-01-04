Halis Özkahya kimdir? Hakem Halis Özkahya kaç yaşında, nereli? Halis Özkahya gerçek mesleği ne?

Son olarak Kasımpaşa Fenerbahçe maçında hakemlik yapan Halis Özkahya, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar tarafından sert eleştirilere maruz kalan Özkahya, sosyal medyada merak edildi. İşte Halis Özkahya hayatı ve biyografisi.

HALİS ÖZKAHYA KİMDİR?

Halis Özkahya, 30 Mayıs 1980 yılında Kütahya'da doğdu. 40 yaşındaki Özkahya, Üniversiteyi de orada okudu. Beden Eğitimi öğretmeni olan Özkahya, Okulu bitirdikten sonra öğretmen olarak Kocaeli'ne tayini çıktı. Hâlen Kocaeli Misak-ı Millî İlköğretim Okulu'nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapılan Özkahya'nın Ailesi Kütahya'da yaşıyor. Babası öğretmen ve aynı zamanda eski hakem Ali Özkahya, Kütahya'da 3 yıl il hakemliği yaptı. Annesi ise ev hanımı. 11 yaşından 16 yaşına kadar Kütahya'nın Yeşilay Spor Kulübü'nde top koşturan Özkahya, 16 yaşına geldiğinde dizlerinde bir problem oldu ve doktorlar futbol oynamasını kesin olarak yasakladı.Bu problem hızlı büyümeden kaynaklanan bir diz kapağı problemiydi. Sert bir darbe alması durumunda sıkıntı yaşayabilecekti. Bu nedenle futbolu bıraktı ve bir müddet basketbol oynadı. Futbol hakemliği devreye girince basketbolu da bıraktı.

HALİS ÖZKAHYA HAKEMLİK KARİYERİ

3 yıl İl Hakemliği, 3 yıl da C Klasman Hakemliği yapan Özkahya, 2 yıl İl Hakemliği yaptıktan sonra henüz 16 yaşında hakemliğe başladığı için ve 18 yaşını doldurmadığı için 1 yıl daha İl Hakemliğinde kaldı. B Klasmanı'nda 1, A Klasmanı'nda 3 yıl kaldıktan sonra 2007-2008 sezonunun başında Süper Lig'e yükseldi. 2011-2012 sezonda 17 karşılaşmada görev yapan Özkahya, 83 sarı ve 8 kırmızı kart gösterdi. Ayrıca Özkahya, Kariyerinde ilk derbi maçına Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaştığı 2011-2012 sezonu Süper final maçında çıktı. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Özkahya bu maçta Fenerbahçe'den; Selçuk Şahin, Volkan Demirel ,Özer Hurmacı ve Cristian Baroni Beşiktaş'tan ise Rüştü Reçber, Egemen Korkmaz, Edú, İbrahim Toraman, Fabian Ernst, Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert ve Veli Kavlak'a sarı kart göstermiş ve uzun süre tartışma konusu olmuştur. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Özkahya'nın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.