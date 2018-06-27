DEAŞ'ın Sözde Türkiye Sorumlusu Ebu Hanzala'ya Hapis Cezası

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı.

DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYON SONUCU YAKALANMIŞTI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti.

SAKARYA ADLİYESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütü propagandası' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

EBU HANZALA'YA TOPLAM 14 YIL 22 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Gerçekleşen davada mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk'a 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay ile 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.