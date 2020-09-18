Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıDEAŞ'in Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
18.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:03

Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

DEAŞ'in Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılında DEAŞ terör örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkartılan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanarak hakim karşısına çıkan Halis Bayancuk, hakkındaki, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'terör örgütü propagandası' suçlamalarını reddetti.

Verilen ara sonrasında Bayancuk'un beraat talebini reddeden mahkeme heyeti, Bayancuk'un 'silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ramiz Kaan OKTAR
Ramiz Kaan OKTAR
DHA Editörü
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