Halının ustası, Anadolu'nun unutulan hazinelerinden Ladik halısını yaşatmaya çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halının ustası, Anadolu'nun unutulan hazinelerinden Ladik halısını yaşatmaya çalışıyor

Konya'nın Sarayönü ilçesinde halı ticaretiyle uğraşan Mustafa Karadoğan, yakın zamana kadar el işçiliği halı, kilim ve seccade üretiminin önemli merkezleri arasında gösterilen Ladik Mahallesinde, ünü ülke dışına da ulaşan Ladik halısını, son örnekleriyle yaşatmaya çalışıyor.

18.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:27

Konya'nın Sarayönü ilçesinde halı ticaretiyle uğraşan Mustafa Karadoğan, yakın zamana kadar el işçiliği halı, kilim ve seccade üretiminin önemli merkezleri arasında gösterilen Ladik Mahallesinde, ünü ülke dışına da ulaşan Ladik halısını, son örnekleriyle yaşatmaya çalışıyor.

Görselliği ve kalitesiyle ön plana çıkan Ladik halısı, 10 yıl öncesine kadar mahalledeki dokuma tezgahlarında, yün ipler kullanılarak, kendine has renk ve motifleriyle dokunuyor.

Her metrekaresi tek tek atılmış 200 bin düğümden oluşan Ladik halısı, kalite olarak Hereke halısından sonra Türkiye'de ikinci sırada geliyor.

Anadolu'nun önemli kültürel değerleri arasında yer alan ve tarihi 17. yüzyıla kadar uzanan Ladik halısı, endüstriyel üretimin yaygınlaşması ve el işçiliği maliyetinin yüksekliği nedeniyle satışı yapılamadığı için zaman içerisinde tezgahlardan indi.

Ladik halısının elinde kalan son örneklerine gözü gibi bakan, halı ustası 61 yaşındaki Mustafa Karadoğan, AA muhabirine, sahip olduğu halıları koruyarak, Ladik halısı ismini yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Geçmişte İstanbul ve Ankara'daki alıcıların, tezgahtan çıkacak bir yıllık halıya talip olduğunu kaydeden Karadoğan, artık el dokuma halı soran dahi olmadığını anlattı.

"Makine halısı kadar değeri yok"

El dokuması halıcılığını 40 yıl sürdürdüğünü ifade eden Karadoğan, "Ladik halısı çok değerli ve kıymetli bir halıydı ama bugün makine halısı kadar değeri yok. Bütün malzemeler, ipler, yünler, tezgahlar, modeller elimde kaldı. Bunların hepsi hurda haline geldi. Sümerbank bize hazır bir pazardı. Sümerbank'ın Türkiye içinde ve yurt dışında birçok satış yeri vardı. Sümerbank kapandı, yavaş yavaş bizim imalatlar da bitti." diye konuştu.

"Bunun değeri sağlıkla ölçülür"

Karadoğan, el dokuması halıların sağlık açısından faydasına da değinerek, şunları söyledi:

"Her şey naylona, plastiğe döndü. Bugün makine halısında hiçbir el emeği yok, yün yok. Bunun en büyük değeri sağlıkla ölçülür. Ladik halısı yüzde yüz yün olduğu için tamamen sağlıklıdır. Görüştüğüm profesörlerin 'El dokuması yün halılar gitti, makine halıları geldi. Bronşit, astım gibi hastalıklar dünya çapında bu yüzden çoğaldı.' dediğine birçok kez şahit oldum."

Mesleğini halen çok sevdiğini aktaran Karadoğan, bu meslek tamamen ölse bile, Ladik halısının ismini yaşatmaya, dünyaya duyurmaya devam edeceğini vurguladı.

"Elimde bulunan halılar belki yarın olmayacak"

Ladik halısının artık son demlerini yaşadığını ve yakın bir zamanda tamamen kaybolacağını belirten Karadoğan şunları söyledi:

"Halıcılığı sevdiğim için bu halıları elimde tutuyorum. Bazen satanlar oluyor. Alıp buraya koyuyorum. Para kazandığımdan falan değil, sadece sevdiğimden. Gelecekte insanlarımız 'el dokuması halı da mı varmış?' diye merak edecek. 'Nasıl bir şeymiş?' diyecek. Şimdi zaten bu halıyı dokuyan kadınlar yaşlanıyor. Onlar da öldükten sonra, arkadan yetişen kimse olmadığı için tamamen unutulacak. Dokuyabilecek kimse olmayacak. Elimde bulunan halılar belki yarın olmayacak."

Halının ustası, Anadolu'nun unutulan hazinelerinden Ladik halısını yaşatmaya çalışıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok Güncel
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş 3. Sayfa
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı Güncel
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle 'pes' dedirtti
Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan Trump verdiği örnekle "pes" dedirtti
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
'Duraktan almadın' diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
"Duraktan almadın" diye kızıp şoförle bekçiyi darp ettiler! Kamera anbean kaydetti
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Yaşar Güler Angela Merkel Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Hadise Aamir Khan Ozan Güven Yeşim Salkım
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Almanya
Şu an buradasınız: Halının ustası, Anadolu'nun unutulan hazinelerinden Ladik halısını yaşatmaya çalışıyor - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 12:27:34. #1.15#
title