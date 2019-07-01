Halının duayenleri finalistleri belirledi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında ikinci elemeye kalan 126 tasarım arasından finale kalan 20 eser halının duayenleri ve jüri üyeleri tarafından belirlendi. Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan yarışmanın yerli ve milli tasarımcıların yetiştirilmesi için önemli olduğunu ifade etti.

"Tasarlayın dokuyalım" sloganıyla GAHİB ve GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından ortaklaşa düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında yarı finale kalan 126 halı arasından finalde yarışacak tasarımlar jüri tarafından belirlendi. Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve halı sektörünün duayen isimlerinin yanı sıra konunun uzmanı olan ve çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin katıldığı ikinci elemede finalde yarışacak olan ilk 20 halı deseni belirlendi. Finale kalan eserlerin Gaziantep'te çeşitli firmalar tarafından dokunacağı ifade edildi.

"Halı modasında da belirleyici olmalıyız"

Makine halısı tasarım yarışmasının sektöre yeni tasarımcıların kazandırılması için büyük önem taşıdığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, "Bu yıl GAHİB tarafından altıncısı düzenlenen yarışmaya yüksek bir katılım sağlandı. Jüri ilk elemesinin ardından finalde yarışacak tasarımları belirledi. Finalde yarışacak olan 20 tasarım Gaziantepli firmalar tarafından dokunacak altı metrekarelik halı haline getirilecek. Önümüzdeki süreçte de yarışman takvimine göre final gerçekleştirilecek ve dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirilecek. Bu yarışmayı önemsiyoruz. Türkiye'de halı sektörümüzün yeni vizyonunu belirleyecek ve sektörü geleceğe taşıyacak yerli tasarımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Elbette üretim rekortmeni Gaziantep'in halı modasında belirleyici olması da vizyonel tasarımcıların yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Yarışmaya katılan bütün tasarımcılara, birliklerimizle koordineli olarak büyük öz veriyle çalışan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve ekibine, yarışmanın gerçekleştirilmesi için büyük bir heyecanla bizleri destekleyen firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürdürülebilir ihracat için yenilikçi ürünler şart"

Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, sürdürülebilir ihracat için yenilikçi ürünlere ihtiyaç duyulduğunu da ifade ederek, "Halı ihracatçılarımız 2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,5'lik artışla 1 milyar 43 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi. Mayıs ayında bir önceki yıla oranla yüzde 1'lik rekor bir artışla 236 milyon dolara imza atıldı. 2019 halı ihracatı hedefimiz ülke olarak 2 milyar 5 milyon dolar olup yıl sonuna kadar bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Yenilikçi ürünlerin yanı sıra sektörümüzde geleceğimize yatırım olarak gördüğümüz kalifiye eleman alt yapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de ilk kez GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda makine halısı ile ilgili öğrenciler eğitim almaya başladı. Bu eğitimin meslek lisesi boyutuna çekilmesi için milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte birkaç meslek lisesinde makine halısıyla ilgili birimlerin kurulacağına da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci yarışmacıları kutladı

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen jüri değerlendirme toplantısına katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yarışma hakkında TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan ve GAHİB Yönetim Kurulu üyelerinden bilgiler aldı. Tasarım yarışmasının üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kileci, "Sektörün bütün paydaşlarının aynı hedefe koordineli olarak ilerlemesi halı sektörüne yönelik sürdürülebilir büyüme sürecini ve ihracatını olumlu etkileyecektir. Yarışmaya katılan bütün tasarımcılarımızı, yarışmayı geleneksel hale getirerek organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'ın şahsında yönetim kurulu üyelerini ve halı üreticilerimizi, yarışmaya büyük bir akademik destek sağlayan Gaziantep Üniversitesi'ni yürekten kutluyorum. Sonucun halı sektörü için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

20 Finalist tasarım halıcılar tarafından final için dokunacak

GAHİB ve GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tarafından birlikte koordine edilen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında yarı finale kalan 126 eser arasından jüri üyeleri yaptıkları titiz bir değerlendirmenin ardından 20 finalisti belirledi. Yarışmanın finaline kalan 20 halı tasarımı Gaziantepli halı üreticisi firmalar tarafından dokunarak düzenlenecek final töreninde yine jüri tarafından dereceye giren eserler belirlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA