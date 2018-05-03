Halime Sultan'ın Ölümü, Reytinglerde Diriliş'i Zirveye Taşıyamadı

Halime Sultan'ın Ölümü, Reytinglerde Diriliş'i Zirveye Taşıyamadı

TRT'nin dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ın ölümü bile reytinglerde Sen Anlat Karadeniz'i zirveden indiremedi.

Çarşamba akşamları ATV ve TRT1 arasında yaşanan kıran kırana reyting savaşında bu hafta da sürprize yer yok.

SEN ANLAT KARADENİZ YİNE ZİRVEDE

Dün akşamın reytinglerinde ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.

AB'DE BİRİNCİLİK DİRİLİŞ'İN

AB'de ise birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Diriliş Ertuğrul'un özetinin oldu.

HALİME SULTAN'IN ÖLÜMÜ BİLE YETMEDİ

Dün akşamki bölümüyle izleyiciyi derinden sarsan Diriliş Ertuğrul'da Noyan'ın geri dönüşü ve Halime Sultan'ın ölümü de TOTAL'de birinciliği koltuğuna oturmasına yetmedi.

İşte dün akşamın reyting sıralaması;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (40)

  • BURHAN:
    Diriliş Ertuğrulda birçok hata var, son olarak Halime Sultanın ölümünün tarihi gerçeklerden değil bu oyuncunun diziden ayrılması nedeniyle olması en büyük hata, ancak herşeye rağmen Kalyoncunun ATV sindeki saçma dizilerlede kıyaslanamaz
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • NUR YENGE:
    yaa ne güzel sarmış bu dizi sizi böyle, artık hayatın acı gerçeklerine dönün, ülke meselelerini nasıl çözecek bu hükümet ona bakalım
    Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.