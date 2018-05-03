Halime Sultan'ın Ölümü, Reytinglerde Diriliş'i Zirveye Taşıyamadı
TRT'nin dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ın ölümü bile reytinglerde Sen Anlat Karadeniz'i zirveden indiremedi.
Çarşamba akşamları ATV ve TRT1 arasında yaşanan kıran kırana reyting savaşında bu hafta da sürprize yer yok.
SEN ANLAT KARADENİZ YİNE ZİRVEDE
Dün akşamın reytinglerinde ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.
AB'DE BİRİNCİLİK DİRİLİŞ'İN
AB'de ise birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Diriliş Ertuğrul'un özetinin oldu.
HALİME SULTAN'IN ÖLÜMÜ BİLE YETMEDİ
Dün akşamki bölümüyle izleyiciyi derinden sarsan Diriliş Ertuğrul'da Noyan'ın geri dönüşü ve Halime Sultan'ın ölümü de TOTAL'de birinciliği koltuğuna oturmasına yetmedi.
İşte dün akşamın reyting sıralaması;
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Diriliş Ertuğrulda birçok hata var, son olarak Halime Sultanın ölümünün tarihi gerçeklerden değil bu oyuncunun diziden ayrılması nedeniyle olması en büyük hata, ancak herşeye rağmen Kalyoncunun ATV sindeki saçma dizilerlede kıyaslanamazCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yaa ne güzel sarmış bu dizi sizi böyle, artık hayatın acı gerçeklerine dönün, ülke meselelerini nasıl çözecek bu hükümet ona bakalımCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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O salak karadeniz dizisini hangi kuşbeyinsizler izliyor acabaCevap Yaz 8 10 Yayından KaldırTRABZON BABANIZ: sanane lan salak kozanlı1 Yayından KaldırLAZ: karadenizlilerden ağır darbe aldın herhalde kozanlı? ama kuşbeyinsizler tespitin doğru kendinle kıyaslamamışsın:D2 1 Yayından Kaldır