Halime Sultan'ın Ölümü, Reytinglerde Diriliş'i Zirveye Taşıyamadı

Çarşamba akşamları ATV ve TRT1 arasında yaşanan kıran kırana reyting savaşında bu hafta da sürprize yer yok.

SEN ANLAT KARADENİZ YİNE ZİRVEDE

Dün akşamın reytinglerinde ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.

AB'DE BİRİNCİLİK DİRİLİŞ'İN

AB'de ise birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Diriliş Ertuğrul'un özetinin oldu.

HALİME SULTAN'IN ÖLÜMÜ BİLE YETMEDİ

Dün akşamki bölümüyle izleyiciyi derinden sarsan Diriliş Ertuğrul'da Noyan'ın geri dönüşü ve Halime Sultan'ın ölümü de TOTAL'de birinciliği koltuğuna oturmasına yetmedi.

İşte dün akşamın reyting sıralaması;