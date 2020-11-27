Halima Aden kimdir? İlk tesettürlü model Halima Aden kimdir? Tesettürlü model neden podyumu bıraktı? Nerelidir? Kaç yaşındadır?
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Halima Aden kimdir? İlk tesettürlü model Halima Aden kimdir? Tesettürlü model neden podyumu bıraktı? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

27.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:15
Halima Aden kimdir? İlk tesettürlü model Halima Aden kimdir? Tesettürlü model neden podyumu bıraktı? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak ünlenen Halima Aden, podyumu bıraktı! Tesettürünü moda gösterilerinde kullanmaktan dolayı pişman olduğunu açıklayan Halima Aden "Covid-19'a teşekkür ederim" salgında moda sektöründen uzak kalması sayesinde "yanlışını fark ettiğini" söyledi. Peki Halime Aden kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak ünlenen Halima Aden, podyumu bıraktı! Tesettürünü moda gösterilerinde kullanmaktan dolayı pişman olduğunu açıklayan Halima Aden"Covid-19'a teşekkür ederim" salgında moda sektöründen uzak kalması sayesinde "yanlışını fark ettiğini" söyledi. Peki Halime Aden kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar haberimizde...

HALİME ADEN MODELLİĞİ BIRAKTI MI?

2016 yılında Miss ABD Güzellik Yarışması'na katılan ilk tesettürlü kadın olan Aden, yarışmanın bikinili bölümünde tesettür mayosuyla yürüyünce Aden için yarışmanın sunucusu tarih yazdığını söylemişti. Bu sayede moda editörü Carine Roitfeld'in dikkatini çeken ve global modellik ajansı IMG ile anlaşma imzalayan Aden, ilk podyum çıkışını New York Moda Haftası'nda Kanye West'in Yeezy markası ve Maxmara için yapmıştı.

Somali asıllı Amerikalı Müslüman model Halima Aden, yaptığı bir dizi Instagram paylaşımıyla moda çekimlerinden örnekleri yayımlayarak, moda alanında çalışmak onu dini inançlarından taviz vermeye zorladığı için podyum gösterilerini bıraktığını söyledi.

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Halima Aden kimdir? İlk tesettürlü model Halima Aden kimdir? Tesettürlü model neden podyumu bıraktı? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

"Covid-19'a teşekkür ederim" diyen 21 yaşındaki model, "Endüstriye ara verince sonunda kişisel tesettür yolculuğumda yanlış yere gittiğimi fark ettim" ifadesini kullandı.

Aden'in katıldığı ilk güzellik kampanyası Rihanna'nın Fenty Beauty markası içindi. Rihanna'ya düz siyah başörtüsünü takmasına izin verdiği için teşekkür eden Aden, "Keşke siyah örtümü sete götürmeyi hiç bırakmasaydım" diye pişmanlığını dile getirdi. Bir marka için jean kumaşından örtüyü başına takan Aden, "Sanki başörtüsünü temsil etmek için bu markalara ihtiyacımız varmış gibi. Onların bize ihtiyaçları var. Asla tersi olmaz. Ama o zamanlar herhangi bir 'temsil' için o kadar çaresizdim ki, kim olduğumla bağlantımı yitirmiştim" ifadesini kullandı. Aden ayrıca "Sanki bütün maksadımı aşmazmış gibi 'seksi tesettürlü' olmak istediğimi hatırlıyorum" sözlerini yazdı.

HALİME ADEN KİMDİR?

Halima Aden (19 Eylül 1997 doğumlu), Somali-Amerikan bir manken. Yarı finalist olduğu Miss Minnesota USA yarışmasında başörtüsü takan ilk kadın olduğu biliniyor. Yarışmaya katılmasının ardından ulusal ilgi gören Halima, IMG Modelleri ile imzalandı. Sports Illustrated Swimsuit Issue'da da tesettürlü tesettür ve tesettür giyen ilk modeldi.

EĞİTİMİ

Aden, Kenya'daki Kakuma mülteci kampında doğdu. Somalili ve altı yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı, Minnesota, St. Cloud'a yerleşti. Apollo Lisesi'ne gitti, sınıf arkadaşları onu okulun mezuniyet kraliçesi olarak seçti. St. Cloud Eyalet Üniversitesi'nde öğrenci.

KARİYER

Aden, 2016 yılında Miss Minnesota USA yarışmasında yarıştıktan sonra ulusal medyanın ilgisini çekti ve yarışmada tesettür ve başörtüsü takan ilk yarışmacı oldu. Bazı analistler bunu modelleme endüstrisinde çeşitlendirmeye doğru bir hareket olarak gördü.

Ertesi yıl Aden, IMG Modelleri ile yenileme ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Şubat 2017'de, Yeezy 5. Sezon için New York Moda Haftası'nda ilk kez sahneye çıktı. Daha sonra Miss USA 2017 yarışmasında ön ve yayın jüri üyesi olarak görev yaptı.

O zamandan beri Maxmara ve Alberta Ferretti de dahil olmak üzere çok sayıda tasarımcı için yürüdü. Ayrıca 2016 Milano Moda Haftası ve Londra Modest Moda Haftası'na katıldı. Aden, American Eagle ve British Glamour için poz verdi ve CR Fashion Book kapağı var.

Halima Aden kimdir? İlk tesettürlü model Halima Aden kimdir? Tesettürlü model neden podyumu bıraktı? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Aden, uluslararası pistlerde yürüyen ve büyük bir ajansla imzalanan ilk başörtüsü takan modeldi. Haziran 2017'de Vogue Arabia, Allureve British Vogue kapaklarına ilk tesettürlü model oldu.

2018'de Aden, UNICEF elçisi oldu. Çalışmaları çocuk haklarına odaklanıyor.

Mayıs 2019'da Sports Illustrated Swimsuit'te tesettürlü ve tesettürlü tesettürlü ilk model Aden oldu.

Bu, kariyerinde sınırları aşması ve Müslümanları daha kapsayıcı hale getirmek için sektörü daha da çeşitlendirmesi ilk kez değildi. Aden, Instagram'da Sports Illustrated'daki görünümünün hem topluluğuna hem de dünyaya "farklı geçmişlerden, görünüşlerden, yetiştirilmelerinden ... bir arada durup kutlanabilecekleri" mesajını verdiğini belirtti. Halima, 2020'nin Ocak/ Şubat sayısında Essence dergisinin kapağında yer alan ilk siyahi kadın oldu.

Nisan 2019'da Aden, Halima x Modanisa adlı kendi türban ve şal koleksiyonunu tasarlamak için mütevazı giyim markası Modanisa ile işbirliği yaptı. Teen Vogue ile yaptığı röportajda Aden, koleksiyonunun tesettürlü olsun ya da olmasın herkes için olduğunu belirtti. Koleksiyonu 20 Nisan 2019'da İstanbul Mütevazı Moda Haftası'nda yayımladı.

Kasım 2020'de Aden, dini inançlarını tehlikeye attığı için pist modellemesini bıraktı.

KİŞİSEL HAYAT

Aden'in modellik sözleşmesi, başörtüsünü işinin tartışılmaz bir parçası haline getirdiği için içeriyor.

Aden, başörtüsü taktığı gerçeğine uymayan modelleme işleri için rezervasyon yaptırırken karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Görünüşün giyim seçimleri dikkate alınarak özel olarak tasarlandığı Maxmara'daki gibi olumlu deneyimleri anlattı. Aden, başarılı bir model olabilmesi için toplumun standartlarına uymasına gerek olmadığını tekrar teyit ediyor.

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