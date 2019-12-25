Halima Aden Essence dergisinin kapağında 'tesettürlü ilk kadın' oldu
Adını ilk kez 2016 yılında, bikini yerine burkini giyerek katıldığı güzellik yarışmasıyla duyuran Halima Aden, 50 yıllık dergi için poz vererek, kapak fotoğrafında yer alan ilk başörtülü kadın oldu.
25.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:24
Somali asıllı ABD vatandaşı Halima Aden, okuyucu kitlesi Afroamerikan kadınlar olan Essence adlı derginin kapağında başörtüsüyle poz veren ilk kadın oldu.
22 yaşındaki genç kadın, kapak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak emeği geçenlere teşekkür etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com