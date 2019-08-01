Halilzad görüşmesi
Zalmay Halilzad görüşmesinden detaylarPakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştü.
Zalmay Halilzad görüşmesinden detaylar
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştü. İSLAMABAD - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştü.
Kaynak: AA
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