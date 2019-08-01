Halilzad görüşmesi

Halilzad görüşmesi

Zalmay Halilzad görüşmesinden detaylarPakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştü.

1.08.2019 20:01
Halilzad görüşmesi

Zalmay Halilzad görüşmesinden detaylar
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştü. İSLAMABAD - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüştü.

Kaynak: AA
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