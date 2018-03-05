Haliliye Voleybol Takımı, Play-Off'a Çıktı

Kurulduğu günden bugüne kademe kademe Türkiye Voleybol 1. Ligine çıkan Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, ligin son haftasında Payas Belediye Sporu 3-0 mağlup ederek play-off'a çıktı. Haliliye ekibi, 13-15 Mart tarihleri arasında Sivas'taki Play-Off Yarı Finallerinde mücadele edecek.

Kurulduğu 2015 yılında bölge şampiyonu olup daha sonra 2. ligde 20 maçta 20 galibiyet alarak play- off sonrası Türkiye Voleybol 1. Ligine yükselen Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, 2017- 2018 sezonunda 26 haftalık zorlu maratonu başarıyla tamamladı. Ligin 26'ncı haftasında Hatay deplasmanında Payas Belediye Spor ile karşılaşan Haliliye ekibi, 3-0'lık galibiyetle puanını 52' çıkartıp ligi 4'üncü sırada tamamladı. Aldığı bu sonuçla Play-Off Yarı Finallerine çıkmaya hak kazanan Fatih Işıldar yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, Efeler Ligi yolunda önemli bir başarı elde etti.

Haliliye Belediye Spor, 13- 15 Mart 2018 tarihlerinde Sivas'da yapılacak olan Play-Off yarı finallerinde 2. grupta mücadele edecek. Haliliye ekibi, grubunda Arhavi Belediye Spor, TFL Altema Spor ve Konya Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşacak. Yarı final mücadelelerinde ilk 2 takım, finallere çıkacak. - ŞANLIURFA