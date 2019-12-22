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Haliliye ligin ilk yarısını zirvede tamamladı

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden Haliliye Belediyespor aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

22.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:08
Haliliye ligin ilk yarısını zirvede tamamladı

1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden Belediyespor aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.


Sezona iddialı başlayan ev sahibi takım Haliliye Belediyespor galibiyet serisini ligin ilk yarısının son karşılaşması olan Cevhertepe karşısında 3-0'lık skorla sürdürdü. 11 Nisan salonunda oynan maçta Haliliye Ekibi tüm setleri önde kapatarak ligin ilk yarısını 28 puanla zirvede kapattı.


Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 25-7, 25,15, 25-7'lik setlerle Cevhertepe Sporu 3-0 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 28'e çıkaran Haliliye ekibi, ligin ilk yarsını lider olarak tamamladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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