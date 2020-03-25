Haliliye'den koronaya karşı evde kal seferberliği Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ekipler sahada hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi, pandemi nedeniyle Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük zaruri ihtiyaçlarını temin etme noktasında yardımcı olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar 444 22 63 numaralı Beyaz Masa birimi iletişim hattı üzerinden iletişime geçerek ihtiyaçlarını temin edebiliyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların talebi üzerine çağrılan bölgeye intikal ediyor. Ekipler vatandaşların hastane, alış veriş ve ATM'lerden para çekmeye kadar tüm işlemlerini gerçekleştiriyor.

Belediyenin bu hizmettin yaralanan vatandaşlar Halilye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA