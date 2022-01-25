Haliliye'deki işyerleri dijital ağ sistemine taşınıyor - Haberler
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Haliliye'deki işyerleri dijital ağ sistemine taşınıyor

Haliliye'deki işyerleri dijital ağ sistemine taşınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Teknolojiyle birlikte kendini yenileyen Haliliye Belediyesi, dijital ağ sistem yazılımı ile işyerlerini kayıt altına alıyor.

Teknolojiyle birlikte kendini yenileyen Haliliye Belediyesi, dijital ağ sistem yazılımı ile işyerlerini kayıt altına alıyor.

Çağın gereksinimlerine ayak uyduran Haliliye Belediyesi, mali işler müdürlüğüne bağlı çevre, ilan ve reklam personeli ile daha hızlı hizmet ve çözüm odaklı belediyecilik için dijitale dönüyor. Dijital ağ sistem yazılımı ile Haliliye'deki işyerlerini kayıt altına alan ekipler, işlemleri daha kısa sürede yaparak, yerinde tespitler sağlıyor. Sahada teknolojiyi kullanarak hızlı sonuç alan Mali İşler Müdürlüğü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dijital sisteme yönelik detaylı bilgi aldı. Seri bir şekilde işyerlerinin kayıt altına alındığını belirten Başkan Canpolat, esnafa göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. " Haliliye Belediyesi'nin sahadaki hizmetlerini daha hızlı yapabilmesi ve kamu yararı adına esnafımızı dijital ortama taşıdık" diyen Canpolat, "Haliliye Belediyesini günümüz teknolojisine uyarlamak adına şuanda Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ilan ve reklam bölümündeyiz. Sahadaki arkadaşlarımıza tabletlerimizi dağıttık. Bu aynı zamanda bizim buradaki sistemimize entegredir. Haliliye bölgemizde yaklaşık 40 bine yakın esnafımız var, bunların hepsinin taraması gerçekleştirildi. Yerinde tespitler yapılarak, tabletle birlikte yerinde fotoğraf çekilerek ve ilgili esnaf kardeşimizle yerinde görüşülerek, ister güncel borç durumu ister beyanlarını belirtmek adına Haliliye Belediyesi'nin sahadaki hizmetlerini daha hızlı yapabilmesi ve kamu yararı adına esnafımızı dijital ortama taşıdık. Ekiplerimiz, şu anda da tabletleriyle dijital bir şekilde sahada olmaya gayret gösteriyorlar. Belediye personellerimizi tebrik ediyor, esnafımıza da göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Haliliye'deki işyerleri dijital ağ sistemine taşınıyor

Haliliye'deki işyerleri dijital ağ sistemine taşınıyor

Haliliye'deki işyerleri dijital ağ sistemine taşınıyor

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Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Kamu, Yerel, Haber

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