Haliliye'de yeni yol çalışmaları sürüyor
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Haliliye'de yeni yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmaları devam ediyorHaliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi seferberlik anlayışı sürdürürken, fen işleri müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Haliliye'de yeni yol çalışmaları sürüyor
28.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:34

Haliliye Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi seferberlik anlayışı sürdürürken, fen işleri müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan fen işleri Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri iftardan sonra aktarılan Fen İşleri, Müdürlüğü ekipleri Devteşti Mahallesinde henüz yapılaşmanın olmadı, iki farklı bölgeye yol açma çalışmasını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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